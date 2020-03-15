نظريات المؤامرة في زمن الكورونا.. (جوزف الخوري)

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كثيرة هي النظريات، وأولها بطبيعة الحال، هي تلك التي عندما تريد أن تشكك بمصداقية حدث ما، تهرب إلى الأمام وتتّهم كاشفه بنظرية المؤامرة.

سوف نتجاهل كل ذلك ونطرح عدة نظريّات وفرضيّات ترافق موجة الكورونا، وهي تبقى حتى الساعة، عرضة للتشكيك بانتظار أن تتبلور الأمور أكثر، هذا إن تبلورت.

النظرية الأولى تتهم كوريا الشمالية بتصنيع الڤيروس، حتى تقول للولايات المتحدة الأميركية وللعالم، أنه ليس بالسلاح النووي وحده بإمكاننا مواجهتكم! وقد اختارت الصين كمركز انطلاق الوباء، نسبة إلى كثرة سفر الرعايا الصينيين كسواح في العالم أجمع وبذلك تكون نسبة العدوى مرتفعة ومتشعّبة.

النظرية الثانية تقول أنها أميركا ترامب بالتأكيد.

فبعد فشل هذا الأخير بانتزاع تصدّر العالم بتقنية ال5G واستسلامه للمشيئة الصينية المتفوّقة والسبّاقة، وهنا نفتح هلالين لنوضح أن ال5G ليست بتحديث أو تسريع لل 4G+، لا بل أنها خرق وثورة تكنولوجية سوف تبدّل العالم في معظم الميادين، قرر ترامب معاقبة الصين إقتصادياً، لعلّه يؤخّر برنامجها هذا، فتعود وتلحق بها الولايات المتحدة الأميركية، أو تسبقها حتى.



فأطلق الڤيروس وضرب به الصين والعالم، ثم ليعود ويكسب شركة أو عدة شركات أميركية طبّية، سوف تزدهر من بعد إطلاق الترياق أو اللقاح.

النظرية الثالثة تتّهم أميركا المناوئة لترامب بأنها وراء تصنيع الڤيروس وانتشاره. وذلك بعد أن صار واضحاً فوز ترامب بولاية ثانية، خاصة وأن الإنتخابات الأميركية تتحكم بها الcorporates، وتلك الشركات كانت قد حلّقت صعوداً في عهد ترامب، وسوف تدفع بكل ثقلها للتجديد له.



فلم يعد من وسيلة سوى ضربة إقتصادية عبر ڤيروس كورونا كوڤيد-١٩، وبمعاونة ضخ إعلامي (يملكه أخصام ترامب) لا مثيل له، وصل إلى أن شل الأسواق الإقتصادية، المالية، السياحية، كما وقد شل حركة الطيران المدني والسفن التجارية في كل العالم، وبمفاعيل شبيهة جداً لأية حرب عالمية، مع فارق وحيد وهو أن السلاح المستخدم هو مجهري بحجم 0.2 ميكرون، بدلاً عن صواريخ، غواصات، حاملات طائرات وجيوش جرارة...

فهوت أسهم بورصة نيويورك دراماتيكياً في أول ٣ أيام من هذا الأسبوع، وقد يكون اشتراها أخصام ترامب على سعر متدنٍ، لتعود وترتفع قليلاً في آخر الأسبوع. وهذه رسالة واضحة إلى الشركات الداعمة له ربما.

بالمحصّلة ومهما تعددت النظريات، فلن يتبدل شيء بالنسبة لنا في لبنان.



فنحن كنا وسنبقى "أضراراً جانبية" collateral damage في زمن هو زمن الصحة والأولوية هي لمواجهة الوباء.

وبالطبع، هو ليس بالوقت الملائم لكي نطرح التساؤلات حول الملفات الشائكة التي تسببت بعرقلة ٣ سنوات من عمر عهد كان قد وصل بعناوين إصلاحية، تغييرية وتحررية، من بعد سنين طويلة من النضال.

ولكن واجب علينا ألا ندع غبار هلع معركة الكورونا، ينسينا مواضيع هي الأساس في بقائنا ومستقبلنا في هذا البلد. لأن الكورونا هو وباء في هذا العام وسيصبح مرض موسمي عادي في العام القادم.



أما موضوع النزوح السوري الذي كان السبب بإسقاط الوزير باسيل عبر استقالة الحريري وتطيير الحكومة، لأن جبران كان قد تجرّأ وقرر الذهاب إلى سوريا لإقفال هذا الملف والبدء بالعودة الطوعية للنازحين.



كذلك موضوع باخرة التنقيب عن النفط والغاز، التي لم تعد متابعة إعلامياً ولا يوجد تقارير يومية حول تطور عملها.

ومن ثم "الوباء" الأكثر تدميراً للإقتصاد اللبناني، وهو ملف الكهرباء الذي لو نفّذت خطة العام ٢٠١٠، لكنا الآن بكهرباء ٢٤ وصفر عجز.

لن أذكر ملف النفايات والذي بسحر ساحر منذ انطلاق حراك ١٧ت¹ ٢٠١٩، لم يعد أولوية بيئية وصارت المطامر رحبة الصدر وكل شيء على ما يرام.

فمعركة الكورونا هي عابرة ولن تؤثر على مستقبل وطننا، أما الحرب في تلك الملفات، فهي التي ستنقلنا من ضفة الفقر، الشحادة والوصايات الإقليمية والدولية، إلى ضفة الإنتاح، الإزدهار والتحرر. فلا تدعوا المعارك العابرة تلهينا وتلهيكم عن الحرب الأساس.



بالختام نقول، أن الأسئلة مشروعة، ونظريات المؤامرة كذلك، وتبقى الأسابيع القادمة هي المعيار لنعرف أية نظرية قد أصابت، وماذا نحن دافعون كأثمان؟