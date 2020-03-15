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اللجنة المركزية للاعلام في التيار: ندعو جميع طلّاب الشهادتين المتوسطة والثانوية الراغبين بتلقّي دروس عبر الإنترنت التواصل على هذه الأرقام

15
MARCH
2020
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
تلبيةً لنداء لجنة طوارىء الكورونا في التيار الوطني الحر، ورغبةً بمساعدة طلاب الشهادات الرسمية خلال الإقفال الوقائي للمدارس، يدعو المكتب التربوي في التيار جميع طلّاب الشهادتين المتوسطة والثانوية الراغبين بتلقّي دروس وشروحات للمواد التعليمية عبر الإنترنت، إلى التواصل مع المكتب على الأرقام المشار إليها أدناه، بحسب الصفوف والفروع، وذلك تحضيراً للامتحانات الرسمية:
 
الشهادة المتوسطة:
 
03965735
الشهادة الثانوية - علوم عامة:
76345327
الشهادة الثانوية - علوم حياة:
03542947
الشهادة الثانوية - اقتصاد اجتماع:
70186884
الشهادة الثانوية - فلسفة وإنسانيات:
0851910
 
 
 
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