living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"كورونا" يُكمِل طريقه نحو الإنتشار في لبنان.. ونقص في الأجهزة

15
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثنى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، على "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة هذا فيروس "كورونا" المُستجد"، لافتًا إلى انه "وعلى الرغم من تجهيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي لمواكبة هذا الفيروس واستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المتعلقة به، الّا أن المستشفى بحسب عراجي ليس كافيًا بعد ان انتقل الفيروس في لبنان إلى مرحلة الانتشار بعد ان كان محدودًا".

عراجي وفي تصريحٍ له إلى "الأنباء الكويتية"، دعا الى "وجوب تجهيز المشافي في المناطق والمحافظات لاستيعاب المرضى الذين سيزداد عددهم يوما بعد يوم" كاشفًا عن "قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يخص المشافي في المناطق لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، مُشيرًا إلى أن "دولة فرنسا قدَّمت للبنان الألبسة الخاصة التي يرتديها من يقوم بعمليات التعقيم".

وأوضح عراجي ان مستشفى "اوتيل ديو" بدأت بإجراء الفحوصات المتعلقة بالفيروس، كما أن مستشفى الجامعة الأميركية بدأت هي الأخرى تجهيز قسم خاص لهذه الغاية"، لافتًا الى أن "الفحوصات التي تجرى في مستشفى رفيق الحريري الحكومي هي مجانية فيما تتقاضى المختبرات الخاصة مبلغ 150 الف ليرة لبنانية".

وأشار إلى أنّه "هناك 500 جهاز للتنفس الاصطناعي متوافرة في المستشفيات وهي لمرضى القلب والجهاز التنفسي ولا تفي بالغرض"، مُؤكّدًا انه "في حال تم شراء أجهزة ومعدات من الخارج فإن هذه العملية تستغرق وقتًا لا يقل عن الشهرين لتكون جاهزة عندنا في لبنان".

ونبَّه عراجي إلى "ضرورة عدم الاستهانة بالفيروس".

 

 

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout