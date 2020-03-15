"كورونا" يُكمِل طريقه نحو الإنتشار في لبنان.. ونقص في الأجهزة

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أثنى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، على "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة هذا فيروس "كورونا" المُستجد"، لافتًا إلى انه "وعلى الرغم من تجهيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي لمواكبة هذا الفيروس واستقبال المرضى وإجراء الفحوصات المتعلقة به، الّا أن المستشفى بحسب عراجي ليس كافيًا بعد ان انتقل الفيروس في لبنان إلى مرحلة الانتشار بعد ان كان محدودًا".

عراجي وفي تصريحٍ له إلى "الأنباء الكويتية"، دعا الى "وجوب تجهيز المشافي في المناطق والمحافظات لاستيعاب المرضى الذين سيزداد عددهم يوما بعد يوم" كاشفًا عن "قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يخص المشافي في المناطق لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، مُشيرًا إلى أن "دولة فرنسا قدَّمت للبنان الألبسة الخاصة التي يرتديها من يقوم بعمليات التعقيم".

وأوضح عراجي ان مستشفى "اوتيل ديو" بدأت بإجراء الفحوصات المتعلقة بالفيروس، كما أن مستشفى الجامعة الأميركية بدأت هي الأخرى تجهيز قسم خاص لهذه الغاية"، لافتًا الى أن "الفحوصات التي تجرى في مستشفى رفيق الحريري الحكومي هي مجانية فيما تتقاضى المختبرات الخاصة مبلغ 150 الف ليرة لبنانية".

وأشار إلى أنّه "هناك 500 جهاز للتنفس الاصطناعي متوافرة في المستشفيات وهي لمرضى القلب والجهاز التنفسي ولا تفي بالغرض"، مُؤكّدًا انه "في حال تم شراء أجهزة ومعدات من الخارج فإن هذه العملية تستغرق وقتًا لا يقل عن الشهرين لتكون جاهزة عندنا في لبنان".

ونبَّه عراجي إلى "ضرورة عدم الاستهانة بالفيروس".