لبنان بمواجهة الكورونا ... لا مفرّ من التضامن الكامل

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شارل ابي نادر -



لا يختلف اثنان على حساسية وخطورة الوضع في لبنان بسبب انتشار فيروس الكورونا ، هذا الوباء العالمي الذي يتمدد ويسيطر بشكل متسارع وصادم على كامل خارطة الكون ، متفوقا على اكثر الدول تطورا ، والتي تمتلك القدرات التنظيمية والادارية والامكانيات المادية والطبية والعلمية ، وحيث اصبحت مواجهته على الصعيد العالمي اشبه بمعركة مصيرية تهدد البقاء والوجود ، وتشكل الهاجس الاوحد والشغل الشاغل للدول ، على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسات الخاصة والعامة والحكومات ، فاين نحن في لبنان من هذه المعركة ؟ وكيف يمكن ان نواجه ونقاتل هذه الآفة لكي نصمد وننجح وننتصر؟



في الواقع ، تتوزع إتجاهات المواجهة على عدة محاور ، ويمكن تحديدها بالتالي :



على الصعيد الشخصي ، تلعب النظافة والوقاية والتي اصبحت اجراءآتها معروفة ، دورا محوريا واساسيا في إبعاد الوباء ، وذلك بنسبة غير بسيطة ، لا بل تشكلان ( النظافة الشخصية والوقاية ) خط الدفاع الاول عن الفرد وعن عائلته فيما لو طبِّقت حسب الاصول الطبية والعلمية .



على الصعيد الطبي ، وفيما لو فشل خط الدفاع الاول لناحية النظافة والوقاية ، يصبح المصاب بتصرف الاجهزة والمراكز الطبية والتي ، ينفرد اهل الاختصاص من اطباء وممرضين وعاملين في مختبرات الدم والاشعة وغيرها في ادارتها ، وحيث لا يمكن لمن هو غير متخصص في هذا المجال التدخل او المساهمة ، اذ يعتبر تدخله مُضرّاً او غير ذي منفعة ، يبدأ مشوارعلاج المصاب بالفيروس بتصرف تلك الاجهزة الطبية ، ليتحدد وضعه النهائي ، بين الشفاء او الموت لا سمح الله ، وذلك تبعا لمستوى مناعته وقدرته على الصمود .



هذا لناحية اجراءآت الفرد الشخصية بداية ، ولاحقا لناحية اجراءآت الجهاز الطبي بعد اصابة الفرد بالفيروس ، وهذه الاجراءآت ، الاولى والثانية ، هي بالمبدأ واضحة ومحددة ومعروفة ، ولكن هناك محور اساسي ومهم ، ويجب التركيز عليه ووضعه بعين الاعتبار من قبل الافراد والاجهزة الطبية من ناحية ، ومن قبل المعنيين الاخرين في المجتمع ، من سياسيين واعلاميين وطبعا من قبل البلديات والمسؤولين الحكوميين ، وهو يتعلق بادارة مرحلة انتشار الفيروس ومحاولة حصره والسيطرة على اعداد المصابين من ناحية ، وبتنظيم عملية تقديمهم او ايصالهم او اخضاعهم للمعالجة الطبية ، من ناحية اخرى .



في الواقع ، يشكل المحور الاخير والمتعلق بعمليتي ضبط انتشار الفيروس وتنظيم ايصال واخضاع المصابين للعلاج ، التحدي الاكبر بالنسبة لكل البلدان وللحكومات ، وخاصة في لبنان فيما لو انتشر الفيروس بقوة كما هو مرجَّح ، حيث سوف يعجز اي جهاز طبي رسمي او خاص عن علاج جميع المصابين حينها وبنفس الوقت تقريبا ، اولا بسبب التجهيزات الطبية المحدودة كالاسرَّة واجهزة الانعاش والتنفس الاصطناعي ، وثانيا بسبب العدد المحدود من العاملين ضمن الكادر الطبي المتخصص .

هذه المشكلة رأيناها بداية في الصين ( مقاطعة هوبي - مدينة ووهان ) قبل التعرف على الوباء الجديد ، وقبل فهم استراتيجية مواجهته بعد الانتشار، والذي كان صادما بداية حيث وصل عدد المصابين به الى عشرات الالاف ، وحيث تطور الوضع لاحقا بعد اعتماد استراتيجية مواجهة من اتجاهين ، الاول لناحية بناء وتحضيرعدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية بسرعة كانت لافتة ، والثاني لناحية تنفيذ حجر واسع وصارم على المقاطعة بكاملها والتي يسكنها عشرات الملايين ، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في منع الانتشار وايقاف التمدد الجنوني والسريع للفيروس ، ولاحقا في معالجة اغلبية المصابين بالرغم من العدد الكبير من المتوفين .

هذا النموذج الصيني الناجح في حصر الانتشار والمعالجة ، لم نشاهده في ايطاليا مع الاسف ، حيث ينتشر الفيروس بسرعة جنونية ويتوفي عدد كبير من المصابين، وسبب ذلك في ايطاليا يمكن وضعه في اتجاهين ، اولا لناحية الاستهتار بالوباء وعدم اعطائه اهمية كفيروس خطِر وجدِّي بداية ، وثانيا بسبب ضعف او نقص التجهيزات المختصة والكافية لعلاج العدد الكبير من المصابين ، الذين تدفقوا بشكل سريع ومتزامن على المراكز الطبية غير المستعدة وغير الجاهزة بشكل وافٍ .



النموذجان الصيني والايطالي ، مع وجود اكثر من نموذج في بعض الدول الاخرى ، والذي يمكن تصنيفه بين الفاشل او الناجح ، يجب ان يشكلا بالنسبة للبنان درسا في هذه المواجهة الصعبة والحساسة والخطرة ، وحيث لن تستطع السلطات اللبنانية المختصة وفي احسن الاحوال ، تأمين العدد الكافي من التجهيزات الطبية وخاصة اجهزة الانعاش والتنفس الاصطناعي ، لم يتبق الا العمل والتركيز لمحاولة منع او تاخير الانتشار الواسع لاعداد المصابين ، الامر الذي يمكن وضعه في خانة المهمة الوطنية التاريخية والاستثنائية ، والتي هدفها إنقاذ اكبرعدد من المواطنين وإبعاد شبح الموت عن القسم الاكبر منهم .



من هنا تأتي اهمية وجوب تضافر جهود الجميع ، ووضع المهاترات والحساسيات التقليدية جانبا ، والانطلاق في ورشة وطنية تحتاج اليوم الى خبرات وقدرات الجميع ، وخاصة تحتاج الى خبرات جميع الاحزاب المنظمة او التي تحمل بعض التنظيم في تاريخ عملها الحزبي ، الامني اوالعسكري او السياسي ، والتي استعملته في الحرب الاهلية ولاحقا في الانتخابات النيابية والبلدية ، او في تنظيم الحشود للاعتصامات و للمظاهرات ولقطع الطرقات ، وهذه المهمة الوطنية اليوم ، تحتاج ايضا الى جميع وسائل الاعلام الخاصة ، ضمنا وسائل الاعلام المعارضة للسلطة ، بحيث يتركز العمل الان على ترك الانتقادات الهدامة وغير المسؤولة ، والعمل على نشر اوسع توعية من نصائح وتعليمات طبية وتنظيمية للمواطنيين ، بالاضافة لشرح اهمية وضرورة والزامية الحجر المنزلي .



نعم ، تلك الاحزاب قادرة ، من خلال العمل لوحدها او بتنسيق مع البلديات المحلية ، على مساعدة الحكومة ووزارة الصحة ، اولا في التواصل مع محازبيها وعائلاتهم والمقربين منهم ، لفرض اعلى مستوى متشدد من الحجر المنزلي ومنع الاختلاط ، وثانيا في تنظيم وتحضير دراسات وخطط طوارىء ، كلٌ منها في منطقة نفوذه الحزبية ، بهدف تخصيص امكنة قادرة على استيعاب المصابين في كافة مراحل اصاباتهم ، في مرحلة الحجر الطبي الالزامي بداية ، ولاحقا في مرحلة تطور الاصابة بشكل متوسط ، مع ضرورة توجيه وادارة واستغلال الممكن او المتوفر من الخبرات العلمية او الطبية المعقولة ، والكافية بالحد الادنى لمساعدة المصابين بعد التواصل والتنسيق مع اصحاب الخبرات الطبية الاكثر تقدما .



المطلوب اليوم بقوة وبالحاح شديد ، تحلّي جميع اللبنانيين بالمسؤولية الوطنية والقومية ، افرادا واحزابا ومجموعات سياسية واجتماعية ، وترك المهاترات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية والحزبية جانبا ، والانصراف بكل صدق وبروح تعاون وتضامن، للمساهمة وبفعالية في تكوين جهاز طبي او شبه طبي واسع وعلى صعيد كل لبنان ، والعمل بوحي من الوطنية والانسانية والضمير المسؤول ، وتناسي اي موقف عداء اوخصام سياسي ، مذهبي او طائفي ، لان كل جهد يُقَدَم الان في هذه المواجهة الحساسة ، مهما كان مستواه ، هو مطلوب وضروري ولبنان بحاجة له ، حيث المعركة هي معركة الوطن والبقاء والوجود ، والتاريخ لن يرحم المتقاعسين او المتخلفين عن هذه المهمة الوطنية المقدسة .