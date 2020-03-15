عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آذار 2020

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الديار: اعلان حالة الوقاية العليا والوباء ينتشر لكنه ليس بالخطورة

سباق أميركي أوروبي على اكتشاف اللقاح وضجة كبرى وهي تحت السيطرة



النهار: باسيل يُقنع عون: لا مفرَّ من حالة الطوارئ

الشرق الأوسط: قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة



الأنباء الكويتية: نصرالله يعلن القبول بمساعدة صندوق النقد الدولي ضمن شروط منطقية ومقبولة

لبنان يغلق حدوده مع سورية براً وجواً غداً.. واجتماع استثنائي للحكومة اليوم

الوطن السورية: «النصرة» تحرّض الأهالي على قطع الأوتستراد عند أريحا … الجيش يثبت وقف النار وأول دورية روسية تركية على «M4» اليوم