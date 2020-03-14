بالصورة: مارون ناصيف يكشف مصادر اصابات الكورونا ويهاجم " الجهلة "!

A + A -

غرد المراسل في قناة ال " lbci " مارون ناصيف حول التقرير الذي اعدته حول مصادر اصابات اللبنانيين بفيروس كورونا وعددها قائلاً :"

لكل الجهلة يلي إتهموا وسيسّوا كورونا تابعوا نشرة الـlbci بتتأكدوا إنو الفيروس ما إلو جنسية ولا طايفة ٩٣ مصاباً في لبنان بينهم ٢٧ نقلوا المرض لـ ٦٦ مصاب ١ من إيطاليا عِدِي ٣٤ مصاب ١ من مصر عِدِي ١٧ ٤ مصابين من بريطانيا عِدْيوا ٧ ١٢ مصاباً من ايران عديوا ٥.

مصابان دخلا لبنان من هولندا مصاب ١ من فرنسا مصاب ١ من النمسا مصاب ١ من سويسرا مصاب ١ من قبرص الأهم بالأرقام إنو في ٦ مصابين من ٢٧ ما عِدْيوا ولا شخص تاني من هيك."