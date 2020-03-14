من أين إستقى جعجع "معلوماته" ؟

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في مؤتمره الصحفي بالأمس استند جعجع الى ما قال انه مقال في صحيفة لوموند الفرنسية على اعتبار انها صحيفة معتبرة وليست أي صحيفة للحديث عن علاج مسؤولين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا في لبنان سراً.. في بحث سريع لا اثر لما تحدث به جعجع في صحيفة لوموند الفرنسية بل في صحيفة أو موقع "لوموند" الإسرائيلي وهذا هو الرابط



https://lemonde.co.il/actualites-israel/jforum/un-institut-secret-du-hezbollah-traite-le-coronavirus-des-iraniens/

التقرير ورد على موقع " لوموند" الإسرائيلي باللغة الفرنسية في الثامن من آذار. لكن الموقع نفسه، اشار إلى أنه أخذ التقرير عن موقع " تيك ديبكا" ( موقع اسرائيلي-استخباري باللغتين الانكليزية والعبرية، يفتقر الى المصداقية )، وهو وضع رابط المصدر الذي أخذ عنه، وبالدخول الى هذا الرابط يظهر التقرير في موقع " تيك ديبكا" باللغة الانكليزية، والذي نُشر في السابع من آذار، اي قبل يوم من نشره على موقع لوموند، في الساعة السادسة و18 دقيقة عصرا. وبالدخول الى موقع " تيك ديبكا"، باللغة العبرية، يظهر التقرير نفسه منشورا في اليوم نفسه لكن في الساعة الخامسة وال34 دقيقة، ما يعني أنه نُشر لأول مرة باللغة العبرية.

ملاحظة ثانية: موقع " تيك ديبكا" يشير إلى أن ما نشره هو بحسب ما " أفادت به مصادر مختلفة داخل لبنان".

الرابط العبري

https://www.debka.co.il/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%96%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%9c-%d7%90%d7%9c-%d7%a2%d7%96%d7%90%d7%9d/



الرابط الانكليزي

https://www.debka.com/secret-facility-at-hizballahs-beirut-hospital-cares-for-iranian-high-ups-down-with-corona/