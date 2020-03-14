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سيمون حنا رئيس بلدية شدرا السابق يوجه رسالة معبرة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

14
MARCH
2020
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شهادة للتاريخ: 
 
بداية انتقالي من المناصر الى المحازب بالتيار الوطني الحر.
 
بأول ايام حرب تموز ٢٠٠٦ ،كلنا على tv  ببيوتنا و إيدنا على قلبنا مش عارفين لوين رايحين متل هيدي الأيام بالزبط سبحان الله و نفس الوجوه و نفس المواقف.
 
الجنرال عون بوقتها على الإعلام ضد العدوان الإسرائيلي و عم ينظم مع المهندس جبران باسيل و شباب التيار كيف بدن يساعدو إخوتن النازحين و الهاربين من بطش العدو، و من جهة تانية فريق عم بيهلل لضرب حزب الله و المقاومة و تحميل الحزب مسؤولية ما ألت اليه الأمور.
 
يومها قررت جرب عن قرب مصداقية التيار، فحصلت على رقم هاتف الوزبر باسيل واتصلت  لأول مرة به و عرضت عليه مساهمتي المادية  و مساهمات من أصدقاء لي  وكلوني أيضاً بمالهم لمساعدة شباب التيار  بعملهم الإنساني  و تأمين الحاجيات الأساسية للصمود، تفاجأت بجواب باسيل وقتها عندما قال لي بالحرف أهلاً و سهلاً بك و نحن نحتاج لمساعدة لي متلك و لكن رجاء أمن لنا كل ما نحتاجه من أكل و فرش النوم و الأغطية و غيرها الكثير و نحن نوزعها و لكن لا نستطيع أخد مبالغ نقدية  بسبب يتعلق بمصداقيتنا و عدم الشك بكيفية صرفنا للمال فإذا أردت المساعدة فإشتري بمالك ما شئت و نحن سنوزعها على جميع الأراضي اللبنانية للنازحين و هكذا حصل و بدأت بالتعاون مع الشباب بعكار و منهم جيمي جبور، جان حنا و طوني عاصي و في بيروت ايلي حنا، و راقبت عن قرب مصداقيتهم و صدقهم و نزاهتهم و بنفس الوقت البعض الأخر من الفريق الأخر يستميت للتقرب مني، من هذا الرجل لي بنظرهم أهبل و جايي يكب ماله على أناس لا يعرفهم فلماذا لا نستفيد نحنا منه.
 
اليوم نفس المواقف و نفس الأشخاص  ما حدا تغير منن، لي وقف مع لبنان و كرامته و عزته و مقاومته يعمل على وجود حلول للكارثة الصحية و يعرض المساعدة حتى لو بفلس الأرملة و الثاني على موقفه برمي التهم و التهكم و التخوين و ضرب الوحدة الوطنية لغاية  في نفس يعقوب.
 
من شب على شيئ شاب عليه، ما تتوقع من تربى على الوطنية و الأخلاق ان يتغير و لا تتوقع من تربى بالشوارع ان يصبح مواطن نبيل و شريف.
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