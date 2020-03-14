جثة متفحمة داخل المقهى في انطلياس وتوقيف أب وإبنه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 08/03/2020، اندلع حريق في مقهى "برو كافيه" في محلة الربوة- أنطلياس، وحضر عناصر الدفاع المدني وأخمدوه، وعثر في داخل حمام المقهى على جثة متفحمة عائدة للمواطن ط. ع. (مواليد 1983)، على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات الحادث، تزامنا مع تداول وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر حول جريمة قد تعرض لها الضحية.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الشعبة، تبين أن الضحية وقبل حصول الحريق ركن سيارته في محلة الزلقا- عمارة شلهوب وترك هاتفه الخلوي في داخلها لينتقل على متن سيارة أجرة إلى محلة الربوة محيط موقع المقهى.

وبنتيجة التحقيقات والمتابعة، تبين أن الحريق كان مفتعلا من أجل الحصول على المال من شركة التأمين. كما وثبت من خلال الأدلة القاطعة أن المتورطين في هذه القضية هم المتوفي، ومالك المقهى وابنه: د. خ. (مواليد 1972، لبناني)، ش. خ. (مواليد 1990، لبناني).

بتاريخ 10/03/2020، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف المذكورين في الربوة. بالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما اتفقا مع المتوفي على أن يقوم الأخير بإحراق المقهى، وذلك للحصول على مبلغ 180 ألف دولار أميركي من شركة التأمين، واعترفا أيضا بوضع عبوات مواد مشتعلة (بنزين، مازوت) في داخل المقهى. واعترف الأول أيضا أنه سافر الى اليونان قبل تنفيذ العملية لإبعاد الشبهات عنه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".