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تعرض فريق ال "lbci" للإعتداء؟!

14
MARCH
2020
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نشرت قناة الlbc خبراً مفاده عن تعرض فريق تقني واعلامي تابع لها للاعتداء على متن احدى الطائرات الآتية من الرياض الى بيروت.

وكشفت في التفاصيل التي سردتها أنه "خلال عودة فريق تابع للـLBCI من مهمة اعلامية من المملكة العربية السعودية الى لبنان، وبعدما حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ الفريق بتصوير لحظة خروجه لتوثيق الاجراءات الوقائية التي يتبعها في مواجهة فيروس كورونا وخصوصا وأنه اتخذ اجراءات نوعية عبر ارتداء بذات خصوصية لمنع نقل والتقاط فيروس كورونا. وكانت تهدف عملية التصوير لعرض الفيديو في اطار حملة التوعية التي أطلقتها الـLBCI من أجل حث جميع اللبنانيين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة بمواجهة فيروس بات يهدد العالم بأسره. الا ان عملية التصوير أزعجت احدى الراكبات التي طلبت وقف عملية التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير لا يطالها شخصيا أو أيا من الركاب الا أنها أصرت على موقفها، فما كان من أشخاص كانوا معها الا وان تهجموا على فريق الـLBCI وتعرضوا له بألفاظ نابية ما أدى الى اشكال على متن الطائرة.

هذا وتدخلت القوى الأمنية لفض الاشكال واعادة الهدوء على متن الطائرة." 

LBCI
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