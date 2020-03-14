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لا صوت يعلو فوق انين اللبنانيين في زمن كورونا ..

14
MARCH
2020
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لأن مهمة القوى الحية في المجتمعات، ومنها التيارات والأحزاب، لا تقتصر على "تهبيط الحيطان"، وفق السياسة المعتمدة باستمرار من بعض الأفرقاء، جاءت كلمتا الأمين العام لحزب الله أمس ورئيس التيار الوطني الحر اليوم، لتضعا النقاط على حروف المواجهة المطلوبة وطنيا مع فيروس كورونا، من خلال تحفيز الناس على المقاومة الصحية، عوض الاستسلام للقلق والخضوع للخوف، لأن الانتصار في المعركة ممكن وحتمي... على أمل ان تحذو سائر القوى حذو حزبِ الله والتيار في هذا السياق.

 

فبعد التوجهات التفصيلية التي تناولها السيد حسن نصرالله امس، كان التيار الوطني الحرّ بشخص رئيسه جبران باسيل اليوم، واثر اجتماع الكتروني للمجلس الوطني في التيار، يعلن حال الاستنفار، مطلقا لجنة طوارئ ستَعمل على عشر نقاط محددة، مع التزام مرجعية الدولة وحدها في ادارة الازمة... معيدا الى الذاكرة تجرية التيار ابان حرب تموز 2006، حيث نجح بنشاط شاباته وشبابه في تحويل المآسي الى عوامل قوة كثيرة، كان لها فضل في تعزيز التماسك الداخلي، تمهيدا للانتصار.

 

وفي غضون ذلك، لا صوت يعلو فوق انين اللبنانيين في زمن كورونا الذي قطّع الاوصال واعادنا الى دوائر الحجر المنزلي بشكل لم نعرفه طوال عقود تخللتها سنين من الحرب.

 

غيّر فيروس كورونا كل المنظور حتى ان من كان في الامس القريب مستهزئا بالاجراءات الحكومية التي ادخلت البلاد في شبه حالة طوارئ بات اليوم مطالبا بوضع حد لما تبقى من مظاهر طبيعية للحياة عبر الاعلان عن حال طوارئ كاملة.

 

فبماذا سيخرج مجلس الوزراء بعد جلسته الاستثنائية غدا، التي يليها اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع؟ علما انه وفي مستهل الجلسة الحكومية الاستثنائية، سيوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة الى اللبنانيين يتناول فيها التطورات المتعلقة بمكافحة وباء الكورونا والاجراءات التي ستتخذ في هذا السياق...

 

فهل ترضي الاجراءات جوقة المزايدين على الحكومة ورئيسِها ام يواصلون سياساتِهم المعتادة، القائمة على التفرقة في زمن احوج ما نكون فيه الى الجمع والتضامن... بعيدا من السياسة، كما دعا باسيل اليوم؟

 

في كلّ الاحوال تفيد المعلومات المتوافرة حتى الساعة عن اتجاه الى اقفال المؤسسات العامة والخاصة لمدة اسبوع كامل كخطوة جديدة للحد من الانتشار السريع للفيروس الذي ارعب اللبنانيين والعالم على حدّ سواء، فلا يتحوّل لبنان الى بؤرة موبوءة كما هو الحال في بعض اوروبا التي استهتر بعض قادتها ومواطنيها بالخطورة المتأتية عن كورونا فاتت النتيجة صادمة...

 

انه كابوس كورونا يشغل الجميع ومنهم ايضا الرئيس الامركي دونالد ترامب الذي خضع لفحص خاص بُعيد تشديده على ان لا عوارض لديه، في وقت يتوالى اعلان كبار المسؤولين في اوروبا والعالم عن اصابتهم بالفيروس واخرُهم وزيرة الزراعة الفرنسية.

 

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