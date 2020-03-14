اجتماعات أمنية ونقابية وقطاعية في السراي للوقاية من "كورونا"

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عقدت اليوم في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات أمنية ونقابية وقطاعية لمتابعة الاجراءات والتدابير المتعلّقة بالوقاية من فيروس كورونا.



وضمّت هذه الاجتماعات كلًّا من نقابتي الأفران والمطاحن، نقابتي أصحاب السوبرماركت والموزعين، موزّعي المياه والصناعيين، القطاع الصحي، الجيش والأجهزة الأمنية، شركات التأمين، والنقابات الزراعية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الذي شارك في بعض هذه الاجتماعات، وبحضور الوزراء المعنيين: نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية محمد فهمي، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيرة العمل لميا يمّين، إضافة إلى اللجنة المكلّفة متابعة التدابير الوقائية من فيروس كورونا بحضور رئيسها اللواء محمود الأسمر ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحيّة الدكتورة بترا خوري.



وجرى البحث في رفع مستوى التأهب واعتماد الاجراءات اللازمة، إضافة إلى التأكيد على واجب الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وأخذ الاحتياطات اللازمة لجهة النظافة والممارسات الصحيّة.