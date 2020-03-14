ما حقيقة إصابة طوني خليفة بفيروس "الكورونا"؟!

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، أخبارا عن إصابة الإعلامي طوني خليفة، بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت مواقع عدة ان طوني خليفة سليم لم يصب بالفيروس، وأوضحت هذه المواقع إن خليفة نفى هذه الشائعات خلال لقاء أجراه عبر "سكايب" مع نشرة "الجديد" المسائية.

وأكد خليفة أنه وأفراد عائلته خضعوا للتحاليل والفحوصات، التي جاءت سلبية للأسرة بأكملها.

وعن أسباب انتشار الشائعة يعود إلى ابنة شقيقة زوجة طوني خليفة، التي جاءت من لندن قبل أيام، وهي مصابة بالفيروس، ونقلت العدوى إلى والدتها وجدّتها، بينما والدها غير مصاب.

وأوضح خليفة أنه وأسرته لم يحتكوا بالشابة العائدة، مضيفا في الوقت ذاته أنه أخضع نفسه وعائلته للحجر الصحي المنزلي، ولا يغادر إلا إلى الاستديو فقط.

وأكد أنه حريص على تعقيم على كل شيء، ويرفض مصافحة أي شخص، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.