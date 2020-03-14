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قراران جديدان لوزير الصحة في إطار خطة مكافحة وباء كورونا

14
MARCH
2020
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صدر عن وزير الصحة العامة حمد حسن قرار يتعلق بتفعيل دور المستشفيات الخاصة في خطة مكافحة وباء كورونا؛ وطلب حسن من هذه المستشفيات إستقبال كل الحالات التي تزورها كالمعتاد وفحصها وفقًا للأصول المهنية لتشخيصها، على أن يحال على مستشفى الحريري الجامعي (وفي مرحلة لاحقة على المستشفيات الحكومية التي يجري تجهيزها لذلك) من يشتبه بإصابتهم بالكورونا، وفقًا للتعريف المعتمد.



وشدد القرار الصادر عن وزير الصحة العامة على ضرورة تطبيق كل المستشفيات الخاصة التعميم المتعلق بتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال الجهوزية اللازمة لاستقبال الحالات وإبلاغ وزارة الصحة خلال فترة أسبوع بالخطة المعتمدة والتدابير التي اتخذتها.



وجاء في القرار أنه عندما تتخطى أعداد الحالات المصابة قدرات المستشفيات الحكومية، فستعتمد المستشفيات الخاصة المصنفة T1 لاستقبال ومعالجة الإصابات بمرض الكورونا.



كما صدر عن الوزير حمد حسن قرار ثان يتعلق بآليات الشراء والاستخدام الطارئ في مستشفى الحريري الجامعي في مواجهة وباء الكورونا، بما يتيح للمستشفى تأمين المشتريات الضرورية واستخدام ممرضات للعناية بالمرضى المصابين بفيروس الكورونا تحديدًا على أن تعرض جداول الإنفاق على الموقع الإلكتروني للمستشفى ووزارة الصحة العامة.

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