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أبرشية انطلياس المارونية: إلغاء القداديس اليومية والإبقاء على قداديس الأحد

14
MARCH
2020
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أصدرت أبرشية انطلياس المارونية تعميما لابناء الأبرشية أعلنت فيه إلغاء كل الاحتفالات الليتورجية والرعوية بما فيها القداديس اليومية من الاثنين إلى السبت، والإبقاء على قداديس الأحد فقط مع اخذ كل الاحتياطات.

 

وجاء في التعميم:

"نظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد، وبناء على توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في لبنان، وحرصا منا على سلامة الجميع، نطلب من كل رعايا أبرشية انطلياس المارونية الالتزام بما يلي: البقاء في المنازل وتحويلها الى كنائس بيتية، وعدم الخروج منها الا عند الحاجة القصوى، إلغاء كل الاحتفالات الليتورجية والرعوية بما فيها القداديس اليومية من الاثنين إلى السبت، الإبقاء على قداديس الأحد فقط مع اخذ كل الاحتياطات اللازمة التي ذكرناها في تعميم 12 آذار 2020، ترك الحرية لكل رعية، كهنة، لجنة وقف ومجلس رعوي مجتمعين لأخذ القرار الأنسب في ما يختص بقداديس الأحد مراعاة للظروف المحلية الدقيقة على ان يطلعونا بقرارهم قبل العمل به".

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