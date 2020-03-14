تعميم من نقابة الصيادلة

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مع ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان، وحفاظا على صحة الصيدلي والعاملين في الصيدلية إضافة إلى المرضى الوافدين للصيدلية، أصدرت نقابلة صيادلة لبنان تعميمًا طلبت فيه التقيد بالتعليمات التالية:

- وضع الماسك على الوجه طيلة دوام العمل.

- وضع معقم على مدخل الصيدلية والزام الزبائن بتعقيم أيديهم قبل دخول الصيدلية.

- وضع ملصق على مدخل الصيدلية بالتعليمات التالية:

أ- هل زرت خلال 15 يومًا أي من البلاد التي ينتشر فيها الوباء؟

ب- هل زرت أي شخص عائد من البلدان التي ينتشر فيها الوباء خلال الـ15 يومًا السابقة

ت- هل تعاني من سعال، حرارة، أو ضيق نفس؟

في حال الاجابة بنعم، يرجى عدم دخول الصيدلية والتوجه فورًا لعزل نفسك في المنزل والاتصال فورًا بالخط الساخن 1214 لأخذ التعليمات المناسبة.

- الابتعاد مسافة 1.5 متر بينك وبين المريض على أقل تقدير.

- وضع حواجز plexi على حافة الكونتوار مع نافذة لخدمة المرضى وذلك كحاجز بينك وبين المريض.

- يُستحسن وضع شباك في الباب الرئيسي للصيدلية لخدمة الزبائن من دون دخولهم إلى الصيدلية.