بعد تداول فيديو لشخص مشتبه بإصابته بكورونا .. بلدية جدرا تروي القصة

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نفت بلدية جدرا وجود أي إصابة بفيروس "كورونا" في البلدة حتى تاريخه "بفضل وعي الأهالي وجميع السكان".

وأوضحت في بيان حقيقة تسجيل تتداوله بعض وسائل التواصل الإجتماعي وتظهر فيها سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني أمام منزل المواطن سعيد نوري محمد في حي الروضة في جدرا، شارحة ان المواطن المذكور هو "من مواليد بيروت- زقاق البلاط ومقيم في جدرا، وقد أضحى وحيدا بعد وفاة زوجته ناديا. وقد أصيب بوعكة صحية (عقر في فخذه) أقعدته الفراش، فيعينه بعض جيرانه ومعارفه، ويحضر الى بيته من وقت لآخر فريق من الصليب الأحمر اللبناني لتقديم الإسعافات اللازمة له".

وأفاد بيان البلدية أنه "فور إشاعة الخبر، زار رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي منزل محمد، برفقة شخصين من جيرانه ومعارفه، واطلع على حالته التي تستوجب المساعدة والإهتمام والمتابعة".

وناشد البلدية "الجميع توخي الدقة والحقيقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، اذ يكفي الناس القلق والخوف الذي يعيشونه في هذه الظروف الحرجة والوضع الخطير الراهن، من جراء انتشار فيروس كورونا، فنحن بأمس الحاجة إلى أعلى درجات التعاون والحذر والإلتزام بالمعايير الصحية والوقائية التي تحمينا من هذا الوباء الذي يهددنا جميعا".