راشيل كرم تطلب من وزير السياحة .. وهذا ما فعله

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كتبت الاعلامية راشيل كرم:

"كل التلفزيونات عم بتصور بلا جمهور، للوزير رمزي مشرفية، حالا لازم توقفو التصوير باستوديو platea Jounieh لبرنامج ألعاب لرمضان لشركة صادق الصباح، مع جمهور كبير والشركة رافضة توقّف/تأجّل التصوير رغم قرار النقابة! الموظفين عم ينجبرو يروحو و ماحدا عم يسمعلن+النظافة"

ردّ وزير السياحة رمزي المشرفية على تغريدة كرم وقال:

"شكراً راشيل، فور تبلغنا بالشكوى تواصلنا مع قوى الأمن الداخلي فتوجه عناصرها الى المكان حيث تم اخراج الجمهور تنفيذاً لقراراتنا وهمنا بحماية المواطنين بمنع التجمعات! بالعمل المشترك بين الوزارات والمواطنين نحمي لبنان من ال كورونا ؛ نذكّر المواطنين بالخط الساخن 1735"