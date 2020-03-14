مستشفى حكوميّ يوقفُ الزيارات

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صدر عن رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي بيان، لفت فيه الى ان "المستشفى استقبل أمس حالتين للبنانيين اثنين تم تحويلهما الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعد الاشتباه بعوارض كورونا، الا ان نتائج الفحوص المخبرية لهما أتت سلبية، ولم يسجل الى الان أي اصابة بكورونا استقبلها المستشفى" .

وأشار الى أن مستشفى صيدا الحكومي "اتخذ في كل أقسامه تدابير وقائية صارمة لحماية الجسم الطبي والعاملين فيه، وكذلك حفاظا على سلامة المرضى. فإلى جانب تدابير التعقيم وقياس حرارة الداخلين الى المستشفى، تم حصر الدخول إليه من مدخل الطوارىء ومنع الزيارة تلافيا للاكتظاظ في الأقسام".

وتابع: "والتزاما بتوصيات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، تم تأجيل الحالات الباردة والمسجلة مسبقا وإعطاء الأولوية للحالات الطارئة فقط" .

وختم الصمدي متمنيا "الالتزام بهذه الاجراءات في مواجهة كورونا حرصا على السلامة العامة".