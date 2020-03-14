living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشفى حكوميّ يوقفُ الزيارات

14
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي بيان، لفت فيه الى ان "المستشفى استقبل أمس حالتين للبنانيين اثنين تم تحويلهما الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بعد الاشتباه بعوارض كورونا، الا ان نتائج الفحوص المخبرية لهما أتت سلبية، ولم يسجل الى الان أي اصابة بكورونا استقبلها المستشفى" .

 

وأشار الى أن مستشفى صيدا الحكومي "اتخذ في كل أقسامه تدابير وقائية صارمة لحماية الجسم الطبي والعاملين فيه، وكذلك حفاظا على سلامة المرضى. فإلى جانب تدابير التعقيم وقياس حرارة الداخلين الى المستشفى، تم حصر الدخول إليه من مدخل الطوارىء ومنع الزيارة تلافيا للاكتظاظ في الأقسام".

 

وتابع: "والتزاما بتوصيات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، تم تأجيل الحالات الباردة والمسجلة مسبقا وإعطاء الأولوية للحالات الطارئة فقط" .

 

وختم الصمدي متمنيا "الالتزام بهذه الاجراءات في مواجهة كورونا حرصا على السلامة العامة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout