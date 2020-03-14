مؤسسة المياه تعلن عن وقوع أضرار كبيرة في خط أفقا الرئيسي

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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن وقوع أضرار كبيرة في خط أفقا الرئيسي الذي يغذي جرد ووسط منطقة جبيل، بسبب الفيضان الكبير الذي حصل في مجرى نهر ابراهيم والذي أدى إلى زحل التربة وتضرر جزء أساسي من الخط.



وأضافت المؤسسة أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت عمليات التصليح، إلا أن الأمر سيستغرق عدة أيام لضرورة انتظار انخفاض منسوب النهر حتى التمكن من إنجاز التصليحات في شكل نهائي، وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه.

وتتمنى المؤسسة على المشتركين تقدير الوضع على أن تبقيهم على اطلاع بأي تطور فور حصوله.