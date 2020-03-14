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باسيل: نعلن عن تشكيل لجنة طوارئ للكورونا في التيار

14
MARCH
2020
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اجتمع المجلس الوطني في التيار إلكترونياً لإقرار ورقته السياسية وموازنته السياسية ملتزماً بمعايير السلامة والاجراءات الوقائية في ظل فيروس كورونا.

والفى رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل كلمة اشار فيها إلى انّ "التيّار يلتقي اليوم بمجلسه الوطني، الكترونياً وعن بعد لاقرار الميزانيّة السنوية والورقة السياسية ونتخلّى عن الجانب الاحتفالي من الحدث، وذلك ارتباطاً وثيقاً بالذكرى واحتراماً لنظامنا الداخلي والتزاماً بالإرشادات المعطاة للحماية من الوباء ومنع تفشّيه".

واطلاق باسيل حملة على علاقة بمواجهة فيروس كورونا بذكرى 14 آذار، وقال: "اننا ملتزمون بالإرشادات للحماية من هذا الفيروس ومنع إنتشاره ونجتمع من أجل تحمل المسؤولية ودورنا أن نواجه لا أن "نتفرّج" ويجب المساهمة بتنفيذ خارطة طريق للخلاص. ولفت الى اننا ندعم اي قرار تاخذه الدولة لان الحالة مقلقلة. وشدد على ان الاصابة بفيروس كورونا ليس عيبا والتبليغ عن الإصابة ضرورة والحجر المنزلي لازمٌ."

واوضح باسيل بأن "اللبناني معروف بصلابته ومهما كانت الصعاب قدرنا ان نتخطاها ونخرج منها مجتمعا محصّنا صحياً اكثر ولكن مسؤوليّتنا هذه المرّة هي من نوع آخر: انها مسؤوليّتنا عن انفسنا وعن غيرنا ومسؤوليّتنا عن كلّ ما هو حولنا وعلى من يعيش معنا في بيتنا بالتيّار وفي بيتنا بالمنزل وفي مجتمعنا ووطننا، نضع كلّ خلافاتنا جانبا ونوحّد كلّ جهودنا ونضع انفسنا بتصرّف الدولة والمجتمع وكلّ انسان محتاج فنحن تيّار منتشر في كل لبنان، وبتصرّف كل اللبنانيين على كلّ الأراضي اللبنانية، نعيش المخاوف ذاتها ونعالجها بمزيد من اجراءات الحماية".

وتابع "نقف وراء مرجعيّة الدولة ونلتزم بارشاداتها وندعم أي قرار تتخذه لأن الحالة مقلقة ونحن على شفير الوصول الى تفشّي الوباء مع احتمال تخطّي قدراتنا الطبيّة للعناية بالحالات الحرجة، لذلك يبدو الا مفرّ من الحجر العام (اي حالة الطوارئ) ولو كان موجعاً لانقاذ اكبر قدر من الأرواح".

 

كلمة رئيس التيار الوطني الحر
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