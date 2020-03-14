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ابن الضحية الأولى لفيروس كورونا: أحد نواب الاحزاب المعارضة في جبيل طالب مستشفى المعونات بعدم الاعتراف بحمل والدي الفيروس

14
MARCH
2020
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اكّد روي خوري ابن جان خوري الضحية الأولى لفيروس كورونا انّ "والده خضع لـ"Radio" وكان مصابا بعدوى بكتيرية حسب ما ابلغتنا المستشفى التي وصفت له دواء مضاد حيوي، وشقيقتي قالت لإدارة مستشفى المعونات انه من الضروري عزله خوفا من ان يكون لديه فيروس كورونا ويعدي الآخرين وضرورة إجراء الفحص له، لكن المستشفى طمأنتنا بأنها مجرّد عدوى بكتيرية".

وقال خوري في حديث للـmtv أمس أن: "أحد نواب الاحزاب المعارضة في جبيل عارض نقل والده الى مستشفى الحريري الحكومي وطالب مستشفى المعونات بعدم الاعتراف بحملة فيروس كورونا.. مما ادى الى اصابة 13 شخص و3 وفيات.

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