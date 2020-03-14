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في ذكرى ١٤ آذار ١٩٨٩ التيار يقود معركة التحرر بصلابة وإصرار (رزق الله الحايك)

14
MARCH
2020
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يردد اللبنانيّون باستمرار مقولة الرئيس العماد ميشال عون أن معركة التحرر اصعب من معركة التحرير. فالجميع يدرك ان تغيير الذات وتطوير الثقافة والتخلص من الافكار الهدّامة التي ترعرعنا عليها حتى اصبحت جزءاً من وجداننا، هي عملية شاقة ومعركة نفسية وروحية وذاتية تصغر امامها مختلف الصعاب وتهون امامها المعارك العسكريّة وحروب الحديد والنار.

واليوم، تحلّ الذكرى الواحدة والثلاثون لاعلان حرب التحرير ضد الوجود السوري والمؤامرات الخارجية والداخلية في ظلّ الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، ويشعر اللبنانيّون عامةً والعونيّون خاصةً بضرورة اطلاق عملية تغيير جذريّة، تحرر المجتمع والدولة والاقتصاد من مختلف القيود وعلى مختلف الصعد.


لم تعد الظروف اليوم بحسب مصادر التيار تسمح بمزيد من المماطلة والتأجيل والتسويف. لقد آن اوان معركة التحرر الشاملة التي من دونها سنبقى اسرى النموذج الاقتصادي الحالي الموّلد للأزمات والهجرة، وسيظل المواطن اللبناني رهينة مزاج شخصية مصرفيّة من هنا وموظف رسمي من هناك.


لذلك، وكما كان التيار الوطني الحر السبّاق في اطلاق معركة تحرير الوطن من الاحتلال والوصاية، فهو اليوم السبّاق في اطلاق معركة التحرر الشاملة، التي يدرك مسبقاً ان صعوبتها لا تقارن بأي من معاركه السابقة. ويصمم التيار اليوم، على محاربة الكارتيلات والمافيات والتكتلات الاحتكارية وبؤر الفساد العابرة للطوائف والاحزاب، وكبار الموظفين الرسميّين المكلفين بجباية اموال الناس وتنزيلها في حساباتهم وحسابات مشغليهم الخاصة.
وبما ان اعمدة الفساد هم من النافذين المتغلغلين في بنية النظام السياسي والاقتصادي الذي بني بعد الطائف، فإن المسّ بهؤلاء سيرتدّ في كثيرٍ من الاحيان على المواطن العادي الفقير الذي سيتعرض لعمليات ابتزاز ضخمة كما حصل في موضوع البنزين والرغيف، في محاولة من المافيات لتجنيد المواطنين دون علمهم بوجه من يحاول تحريرهم من مقصلة الكارتيلات. بالنهاية، ما يهم المواطن العادي هو ان يكون اقله قادراً على توفير القوت اليومي لأطفاله، لذلك متى شعر ان مكافحة الفساد تهدد عائلته فسيكون في الصفوف الامامية لمحاربة الساعين إلى التحرر.
إن هذا الواقع هو الذي سمح في السابق بتثبيت اركان النظام الحالي الذين هددوا الناس بالقتل والسحل خلال الحرب، ثم عادوا وهددوهم بالجوع خلال السلم.


انطلاقًا من هنا، يحشد التيار الوطني الحر قدراته ويستنفر طاقاته في محاولة جريئة لوضع حد للملتفين حول اعناق الناس. ويراهن التيار على الوعي الذي بدأ يتغلغل في صفوف المواطنين بعد ١٧ تشرين والذي بدأ يُسقط الاساطير الشعبية والقدسية المزيفة التي زيّنت طوال السنوات الماضية اركان النظام السياسي والاقتصادي.


فالقطاعات التي لطالما تغنّت بانها درّة تاج النظام اللبناني تعرّت امام الرأي العام الذي اكتشف انها ليست سوى طفيليات عملاقة تعتاش على اموال المواطنين ودافعي الضرائب.


من كان ليتخيل بالأمس مثلًا، ان انتقاد المواطنين للمصارف وعرابها حاكم مصرف لبنان سيصبح من الاحاديث اليوميّة، وهي التي دفعت ملايين الدولارات كرشاوى واعلانات لتسويق خدعها على أنها إنجازات؟
من كان ليصدق ان اللبنانيّين سيقبلون برئيس حكومة غير محسوب على راعٍ طائفي او خارجي؟
من كان ليتوقع ان يصرّ اللبنانيّون على هدم بنيان زعماء طوائفهم من خلال المطالبة باغلاق صناديق هدرهم وكسر كارتيلاتهم؟
انها فرصة تاريخية يلعب فيها التيار الوطني الحر كعادته الدور الرائد في قيادة معركة لطالما انتظرها فيما حاربه الجميع استباقاً لها.


في الختام، وعلى الرغم من ادراكهم ان المعركة ستشملهم وبدأت طلائعها تظهر من خلال محاولة إقصاء القضاة الشرفاء وستستكمل بعدها بالضغط لإبعاد القادة الأمنيّين الذين لا ينغرّون بالرشاوى والوعود السلطوية، وصولًا الى السعي لتعيين حرّاس مصالح بدلاً من موظفين كفوئين في التعيينات المرتقبة، الا ان التفاؤل هو الشعور الذي يظلّل قيادة التيار الوطني الحر وقاعدته ولو أنهم يعرفون ان المعركة صعبة وليست سهلة.

ففي مدرسة العماد ميشال عون لا وجود لليأس بل فقط الأمل. وبما ان قضية التيار ببناء وطن متحرر يحتضن ابناءه ويؤمن لهم كرامة العيش هي قضية حق، فالنصر آتٍ حتماً كما نصر ١٤ آذار ١٩٨٩ لو مهما جار الظالمون والتيار يخوض المعركة بصلابة وإصرار وسيحقق التحرر بعد التحرير.

 

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