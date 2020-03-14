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عاصفة قطبية تتجه نحو لبنان.. وعودة الثلوج بقوة‎!

14
MARCH
2020
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية عبر حسابه على موقع فيسبوك تقرير عن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي السبت والأحد 14 و 15 آذار 2020 وكتب:

بعد الفوضى التي اثارها نشاط منخفض البحر الاحمر والحق الأضرار في الدول العربية الواقعة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، يمدد المرتفع الآزوري قيمه المرتفعة نحو جنوب اوروبا وشمال مصر فنكون تحت تأثير منطقة من الضغط المرتفع واستقرار في الطقس حتى منتصف الاسبوع المقبل، بحيث ستعاود المناطق القطبية نشاطها نحو تركيا والجوار.


ادت ثورة منخفض البحر الأحمر الى استقطاب الرياح الاستوائية الحارة والرطبة من بحر العرب (1021hpa) شمالاً، مرورا ببحر الأحمر، فحركت الرياح، التي بلغت سرعتها في المملكة السعودية والاردن 110/120 كم في الساعة، الأتربة، فتشكلت العواصف الرملية، في حين تشكلت عاصفة فوق الاسكندرية والقاهرة من الدرجة الثالثة اغرقت المدن الشمالية فطالت الأضرار المواطنين وبعضهم نال حتفهم بضربات كهربائية والبعض نفقت اغنامهم بسبب الهطولات الطوفانية التي لامست 130 مم في اليوم وارتفاع منسوب المياه (فيديو مرفق من مصر)، وسرعان ما تحوّل الجوّ الى عاصف في لبنان بعد ظهر الخميس، وبلغت سرعة الرياح ليل الخميس وفجر الجمعة 110/120 كم في الساعة، ما ادى هذا الوضع الى وقوع اضرار جسيمة في المنازل والسيارات والاشجار والخيم البلاستكية واللوحات الإعلانية واعمدة الكهرباء فكثُرت المشاهد المأساوية واعادتنا بالذاكرة الى ما حصل عام 2015 حيث شهد لبنان سرعة رياح غربية وصلت الى 115 كم في الساعة فدمّرت المنتجعات السياحية على الشواطئ اللبنانية والسورية.

هدوء في الطقس وامطار متفرقة بانتظار لبنان يوم السبت قبل الظهر، الى ان يتحوّل الوضع الى مستقر يوم الاحد، ربيعي ومشمس، قبل وصول عاصفة ثلجية نحو جنوب تركيا قد تؤثر على لبنان بأجواء ممطرة ومُثلجة مع تدني حاد بدرجات الحرارة، باختصار، بعد الفوضى المدارية، لفحةٌ قطبية وعودة للثلوج.

الحرارة على الساحل : 20 نهاراً و 16 ليلاً
الحرارة على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 9 ليلاً
في البقاع: 20 نهاراً و 8 ليلاً،
على الجبال 2000 متر: 15 نهاراً و 3 ليلاً
الرطوبة: 65%
الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة,
الضغط الجوّي:1013hpa

 

 

 

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