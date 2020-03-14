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عناوين الصحف ليوم السبت 14 آذار 2020

14
MARCH
2020
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الأخبار

العالم في الحجر
إقبالٌ كثيف على التحاليل المخبرية وقلقٌ على الطواقم الصحية
إصابات «كورونا» 78: نسب الانتشار غير مُقلقة حتى الآن؟
‫دعوة لمواجهة وطنية شاملة لـ«تهديد كورونا»
نصرالله للمصارف: بادِروا إلى المساعدة

البناء

العدوان الأميركيّ يوحّد العراق برئاساته وأحزابه ورفض شامل لانتهاك السيادة
والمقاومة ستردّ نصرالله: لمقاومة كورونا تحت قيادة الحكومة وضوابط السيادة تحكم العلاقة بصندوق النقد وزارة الصحة لتمشيط حالات التسرّب وإلا حالة الطوارئ…ويوم للفحص الوطنيّ الشامل

 

اللواء

طوارئ الكورونا على الطاولة .. و«الكابيتال كونترول» أمام مجلس الوزراء الثلاثاء
نصر الله لا يمانع من قروض صندوق النقد.. والسفيرة الأميركية تتبنى مطالب الحراك للثقة

الجمهورية

حزب الله لن يمانع صندوق النقد
التنين بعد كورونا
كورونا يحبس لبنان والتنين يعصف به..والاقتصاد ينتظر!

الديار

لبنان قادم على كارثة صحية ما لم تعلن حالة الطوارئ والحجر المنزلي الالزامي
دول ستشهد انهيارات اقتصادية وعام 2020 يحسم الصراع بين الكورونا والتقدم العلمي
الإصابات في العالم تلامس 140 ألفاً ... وترامب يعلن حالة الطوارئ

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