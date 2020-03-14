أسرار الصحف ليوم السبت 14 آذار 2020

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البناء

خفايا

تساءلت مصادر ماليّة عن سبب عدم قيام المصارف اللبنانيّة بما لديها من بعض الأموال في الخارج بشراء سندات اليوروبوند المملوكة لأجانب وتبلغ 11 مليار دولار من أصل 30 مليار لسندات اليوروبوند وقد بات سعر السند 30% من قيمته أي أن 3 مليارات تكفي لتحرير لبنان من التفاوض الخارجي وتضمّ السندات كلها للمصارف اللبنانية؟

كواليس

قالت مصادر تركية معارضة إن الوضع السياسيّ والشعبيّ والأمني في تركيا ينبئ بتطورات دراماتيكيّة بعدما نشأ عن هزيمة الرئيس التركي شمال سورية تصدّع كبير داخل حزبه وبينه وبين الجيش الذي يعتبر أنه تمّ توريطه بمعركة مهينة والتخلي عنه. وقالت المصادر إن كل شيء متوقع في الحالة التركية تحت عنوان الانفجار المقبل.

اللواء

همس

تستعدّ الصين لتزويد الدول الحليفة، وبينها لبنان، بما يلزم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

غمز

سُجلت حالة قصوى من الالتزام في إقفال المطاعم والمقاهي، بما في ذلك الحوانيت، عملاً بإنذارات مباشرة، لتلك التي لم تمتثل في اليوم الأول.

لغز

لجأت مؤسسات متعددة إلى إعطاء إجازات دورية لموظفين لديها، بما لا يؤثر سلباً على العمل والوظائف المناطة بهذه المؤسسات.

الجمهورية

أعطت مصادر طبية الدولة أقل من شهر لتأمين الات التنفس وشراء المستلزمات الطبية الضرورية وإلا سيخرج كورونا عن السيطرة في البلاد.

أكد نائب سابق أن إجراءات الدولة حالياً ً تراعي مصلحة دولة أخرى لا مصلحة اللبنانيين

تبلغت جهات إستخبارية عن استغناء أحد التنظيمات الكبرى عن خط دولي حيوي له لمدة أربعة أشهر على الأقل.