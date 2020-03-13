دياب ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من الفيروس وسبل رفع مستوى التأهب

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في السراي الحكومية، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في لبنان، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الصحة العامة حمد حسن، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد راوول نعمة، الطاقة ريمون غجر، العمل لميا يمين، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

وتم التداول في سبل رفع مستوى التأهب، وستتابع الاجتماعات غدا لتحديد الاجراءات الجديدة.