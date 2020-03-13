المكتب الإعلامي لوزير السياحة: سيتم إقفال المؤسسات السياحية والمطاعم المخالفة لتعميم الوزير بالشمع الأحمر

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير السياحة البروفسور رمزي المشرفية البيان التالي:



"بناءً على التعاميم الصادرة عن وزير السياحة بتاريخ 7 و 9 و 11 آذار 2020 ، والتي استند فيها إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، سطّرت الشرطة السياحية والضابطة السياحية في الوزارة عشرات محاضر الضبط نتيجة مخالفة بعض المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي وغيرها في مختلف الأقضية والمناطق".



وعليه يؤكد المكتب الإعلامي على ضرورة إلتزام المؤسسات المذكورة في تعاميم وزير السياحة كافة، علماً أنّه سيتم إقفال كل من يخالف هذا القرار بالشمع الأحمر بعد التنسيق مع الجهات المختصّة. كذلك، تمّ تكليف المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي والبلديات، من قبل وزير الداخلية والبلديات، بمؤازرة الشرطة السياحية بتنفيذ القرار الصادر عن رئاسة الحكومة ووزارة السياحة واللجنة المذكورة.



ختاماً يشير المكتب إلى أن كلّ خطوة صدرت عن وزارة السياحة والوزير المشرفيّة تصبّ في مصلحة المواطنين وتحقيق السلامة العامّة، وتأتي للحد من زيادة انتشار وتفشّي الوباء العالمي "كورونا" حمايةً لصحّتهم وسلامتهم.