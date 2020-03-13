مخابرات الجيش تدهم محال صيرفة في صيدا وتوقف مخالفين

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ مديرية المخابرات في الجيش باشرت في خطوة لافتة، عملية رصد وضبط لمحال الصيرفة غير المرخصة والمخالفة أو التي لا تلتزم بسقف الألفي ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي هذا السياق، قامت قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا بحملة على محال الصيرفة في مدينة صيدا ووجهت الى اصحابها انذارات بالملاحقة في حال عدم التزامهم بتثبيت سعر صرف الدولار المتداول على الفين ليرة.



وشملت الحملة ايضا مداهمة لمحال صيرفة مخالفة، حيث تمكنت القوة المداهمة من توقيف اثنين من الصرافين غير المرخصين، هما رافع ب. وفضل د.، وتمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة.