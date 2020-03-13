بيان من الأمن العام للمواطنين

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه “نظرًا للظروف الراهنة وإنتشار فيروس كورونا، تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين أنه بإمكانهم عبر الموقع الإلكتروني العائد لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الرابط http://www.dawlati.gov.lb التقدم بطلبات للحصول على الخدمات التالية: إبدال رقم جواز سفر على سمة دخول لمواطن أجنبي، تجديد سمة دخول، إفادة مغادرة، شطب عاملة في الخدمة المنزلية، إلغاء سمة وذلك بعد إرفاق المستندات المطلوبة”.

وأضافت، في بيان: “يمكن الاطلاع على المستندات المطلوبة على الرابط المذكور أو زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الانترنت www.general-security.gov.lb”.