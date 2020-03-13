وزيرة العدل لكتاب العدل: لتقليص الدوام إلى يومين في الأسبوع

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صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي:



"في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس "كورونا"، وتعزيزاً لسبل الحماية والوقاية لكتاب العدل والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، يطلب من جميع الكتاب العدل تقليص أيام الدوام في دوائرهم الى يومين في الأسبوع وتخفيض عدد ساعات الدوام اليومي الى أربع ساعات في اليوم، وحصر تنظيم المعاملات بالملحة والضرورية منها، وإعلام المواطنين بيومي الدوام المحددين من قبل كل كاتب عدل من خلال وضع ملصق على مدخل الدائرة، وعلى أن يتخذ كتاب العدل تدابير الوقاية في دوائرهم وفقا للارشادات الصادرة عن الجهات المعنية".