الإستمرار في تعليق الدروس حتّى هذا التاريخ

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تعميما موجها الى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة وجاء فيه:

"حفاظاً على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم، وبعد التواصل مع معالي وزير الصحة العامة ومع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الإستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 22 آذار 2020. استكمال اعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب على أن يصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بُعد."