living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توصيات جديدة صادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا

13
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا أمس اجتماعا برئاسة اللواء الركن محمود الاسمر، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:

 

- إلزام كافة المستشفيات الخاصة من فئة (أ) تجهيز المستشفى بحسب المعايير المعتمدة لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا تماشيا مع خطة وزارة الصحة، وذلك بمهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

 

- تكلف وزارة الصحة تشكيل فريق بالتعاون منظمة الصحة العالمية للكشف على جهوزية المستشفيات المذكورة أعلاه ورفع تقرير الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكورونا، لتحدد اللجنة بناء عليه المستشفيات التي ستعتمد على الاراضي اللبنانية ويتم تعميمها على المواطنين.

 

- تكلف وزارة الصحة العامة رفع تقرير الى اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات القطاع العام التي ستعتمد لاستقبال حالات كورونا في كافة المحافظات وبحسب المعايير المعتمدة.

 

- تكلف وزارة الصحة العامة تحديد المراكز التي ستعتمد لحجر الحالات التي لا تحتاج الى عناية مركزة في كافة المحافظات خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار ورفع لائحة مفصلة بها الى اللجنة الوطنية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout