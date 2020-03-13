توصيات جديدة صادرة عن لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا

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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا أمس اجتماعا برئاسة اللواء الركن محمود الاسمر، وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:

- إلزام كافة المستشفيات الخاصة من فئة (أ) تجهيز المستشفى بحسب المعايير المعتمدة لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا تماشيا مع خطة وزارة الصحة، وذلك بمهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

- تكلف وزارة الصحة تشكيل فريق بالتعاون منظمة الصحة العالمية للكشف على جهوزية المستشفيات المذكورة أعلاه ورفع تقرير الى لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكورونا، لتحدد اللجنة بناء عليه المستشفيات التي ستعتمد على الاراضي اللبنانية ويتم تعميمها على المواطنين.

- تكلف وزارة الصحة العامة رفع تقرير الى اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات القطاع العام التي ستعتمد لاستقبال حالات كورونا في كافة المحافظات وبحسب المعايير المعتمدة.

- تكلف وزارة الصحة العامة تحديد المراكز التي ستعتمد لحجر الحالات التي لا تحتاج الى عناية مركزة في كافة المحافظات خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار ورفع لائحة مفصلة بها الى اللجنة الوطنية.