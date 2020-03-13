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مواد معقمة غير مطابقة!

13
MARCH
2020
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اعلنت وزارة الصناعة في بيان انه "نتيجة الفحوص المخبرية التي أجريت في معهد البحوث الصناعية على عشر عينات، أخذت بطريقة عشوائية تمثل عشر علامات تجارية من المعقمات والمنظفات المصنعة أو المركبة محليا، تبين أن سبعا منها مطابقة للمواصفات، ومأخوذة من: صيدلية خوري في القرية ( جنوب لبنان)، اوبتيمال ميدكس Optimal Medics، ساداباك Sadapack في الجية، سانيتا Sanita Persona ، ساغا كونسبت Saga Concept في الفنار، ستيريتيك هاند راب Steritech Hand Rub 75 yellow وستيريتيك ساني جل Steritech Sani Gel في صيدا.


كما تبين عدم مطابقة ثلاث عينات مأخوذة من: ميدي ستار Miracle Medi Star، وx5 Hand Gel ( مجهول العنوان )، و Alco plus ( مجهول العنوان )."
وتوجهت الوزارة إلى "جميع المواطنين لأخذ العلم وعدم شراء المنتجات غير المطابقة للمواصفات حيثما كانت حفاظا على سلامتهم، كما تدعوهم إلى عدم شراء أي منتج مجهول المصدر والمرجعية من مراكز البيع أو مصادر أخرى غير موثوقة"، مشيرة الى انها تستكمل مع الادارات والأجهزة المعنية، ولا سيما مع معهد البحوث الصناعية المجهز بالمختبرات الحديثة ويقوم بالفحوص وفق آخر التقنيات العلمية، أعمال مراقبة الأسواق ومدى مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات، على أن تعمل على سحب المنتجات غير المطابقة وتغريم المخالفين، مصنعين وتجارا ومراكز بيع.


وتعهدت الوزارة "استكمال اجراءاتها القانونية والفنية والمخبرية واعلام المواطنين بالنتائج، بالموازاة مع اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا، طالبة إلى جميع المصنعين اللبنانيين التزام المواصفات في جميع عمليات التصنيع قاطبة، لا سيما ما يتعلق منها بالسلامة العامة في الوضع الدقيق الذي يعيشه لبنان والعالم، مثنية على الصناعيين الملتزمين انتاجيا ووطنيا".

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