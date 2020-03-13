تعديل على جدول رحلات “الميدل ايست” من 17 الى 23 آذار

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان اليوم، “إجراء تعديل على جدول رحلاتها إستنادا إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء كورونا COVID-19 وفق ما يلي:

– الرحلات الملغاة من قبل السلطات اللبنانية (اعتبارا من 17/3/2020 لغاية 23/3/2020 ): مدريد – باريس – لندن – فرانكفورت – روما – ميلانو – القاهرة – بغداد – إربيل – البصرة – النجف.

– الرحلات الملغاة من قبل سلطات الدول الأخرى: جدة – الرياض – الكويت – الدمام – عمان – الدوحة.

– الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها أي تعديل: جنيف – بروكسيل – كوبنهاغن – يريفان –

اسطنبول – اثينا – لارنكا – دبي – أبو ظبي – لاغوس – أكرا – أبيدجان.

في ظل هذه الظروف الإستثنائية، تؤكد الشركة أنه في استطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل أو إلغاء حجوزاتهم على متن رحلاتها بسبب الإجراءات المتخذة، إعادة جدولة / إلغاء رحلاتهم دون دفع أي غرامات إضافية وذلك لغاية 30 نيسان 2020.

للاستفسار والمساعدة يمكن لركابنا الكرام الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل”.