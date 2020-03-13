living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون تسلّم رسالة من الرئيس السيسي حول مساعي حل ازمة سد النهضة الاثيوبي وتناول التطورات الراهنة مع النائب بقرادونيان

13
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تسّلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتّاح السيسي نقلها اليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي خلال استقباله  له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.
 
وأوضح السفير علوي ان الرسالة الرئاسية المصرية تتناول المساعي المصرية لكسر الجمود في موضوع المفاوضات حول ازمة سد النهضة الاثيوبي.
واشار الى أنه اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليًا وعربيًا، والعلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة. 
وحمّل الرئيس عون السفير المصري رسالة شفهية الى الرئيس السيسي أكدت على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
 
النائب آغوب بقرادونيان
 
واستقبل الرئيس عون الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية، إضافة الى السبل المعتمدة لمعالجة الازمة المالية الراهنة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout