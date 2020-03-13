الرئيس عون تسلّم رسالة من الرئيس السيسي حول مساعي حل ازمة سد النهضة الاثيوبي وتناول التطورات الراهنة مع النائب بقرادونيان

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تسّلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتّاح السيسي نقلها اليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وأوضح السفير علوي ان الرسالة الرئاسية المصرية تتناول المساعي المصرية لكسر الجمود في موضوع المفاوضات حول ازمة سد النهضة الاثيوبي.

واشار الى أنه اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليًا وعربيًا، والعلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وحمّل الرئيس عون السفير المصري رسالة شفهية الى الرئيس السيسي أكدت على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

النائب آغوب بقرادونيان

واستقبل الرئيس عون الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية، إضافة الى السبل المعتمدة لمعالجة الازمة المالية الراهنة.