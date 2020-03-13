التيار يستبدل مؤتمره السنوي العام بجلسة عبر الانترنت لمجلسه الوطني

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

مع تفشي فيروس كورونا وحرصاً على سلامة مناصريه واحتراماً للاولوية الصحية لدى المواطنين اللبنانيين وفي نفس الوقت احتراماً للنظام الداخلي الذي يفرض إقرار الورقة السياسية والموازنة السنوية وإحياءً لذكرى ١٤ آذار ١٩٨٩ التي لا يريد التغيب عنها، يعقد التيار الوطني الحر جلسة للمجلس الوطني في العاشرة من صباح السبت في الرابع عشر من آذار وذلك عبر الإنترنت كل من مكان تواجده التزاماً بالاجراءات الوقائية المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وستكون هناك كلمة مقتضبة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة التصويت المغلقة من مقر التيار العام في ميرنا الشالوحي.

نتمنى تأمين التغطية الاعلامية