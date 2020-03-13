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مياه بيروت وجبل لبنان: تضرر شبكات بسبب العاصفة وانقطاع جزئي للمياه

13
MARCH
2020
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، البيان الاتي:


تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تضرر عدد من شبكات المياه نتيجة العاصفة الهوجاء التي ضربت لبنان في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى انقطاع جزئي للمياه، وذلك وفق الاتي:


"نتيجة النسبة المرتفعة للعكارة في نبع المضيق، تم قطع المياه عن منطقة ساحل كسروان الممتدة من العقيبة لغاية زوق مصبح وزوق مكايل.
أدت العاصفة إلى ضرب خط أفقا وانقطاع المياه بالتالي عن مناطق في ساحل ووسط وجرد جبيل.


أدى انقطاع الكهرباء عن محطة جعيتا الرئيسية ومحطة قرنة الحمرا إلى انقطاع المياه عن منطقة المتن الأوسط الممتدة من عين علق لغاية المطيلب.
أدى عطل كهرباء على آبار الدامور والناعمة إلى نقص في كمية المياه الموردة إلى منطقة بيروت التي تتغذى من خزانات تلة الخياط وبرج أبو حيدر.
أدى عطل كهرباء على آبار المشرف إلى انقطاع المياه عن منطقة برج البراجنة وسوف تقوم المؤسسة بتعويض جزء من النقص الحاصل على هذه المنطقة من نبع الديشونية.


وتؤكد المؤسسة أن فرق الطوارىء التابعة لها باشرت عمليات إصلاح الأعطال لإعادة عملية التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، على أن تبقي المشتركين على اطلاع في بيانات لاحقة".

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