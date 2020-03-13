اتحاد نقابات موظفي المصارف يطلب من جميع المصرفيين مُلازمة منازلهم يوم غد السبت

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أصدر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بياناً جاء فيه التالي:

"تتزايد الاصابات بوباء كورونا بالرغم من إرشادات وزارة الصحة، والتوقعات لا تبشّر بانحساره على المدى المنظور.

كما أن عدداً من إدارات المصارف ما زال يتعاطى مع هذا الوباء باستخفاف ومن دون أخذ الاجراءات الوقائية لحماية زملائنا في هذه المصارف والعملاء.

كما تبلّغنا بأن عدداً من الزملاء يشترون المُستلزمات الضرورية للوقاية من مالهم الخاص.



أمام هذا المُستجد الذي لا يُمكن تجاهله نظراً لما يُشكل من خطر على سلامة كل الزملاء والعملاء، قرر مجلس الاتحاد الطلب من كل المصرفيين مُلازمة منازلهم يوم السبت في 14 آذار 2020 وعدم الحضور الى مراكز العمل كخطوة احتجاجية على تقصير عدد من الادارات المصرفية في القيام بواجباتها في حماية زملائنا وعملائها.





بالمناسبة، يدعو مجلس الاتحاد كل إدارات المصارف الى الاستفادة من هذا الغياب القسري لزملائنا للمباشرة بحملة تعقيم تطال كل المراكز الرئيسية والفروع وتستمر بشكل دوري لحين تخطي هذه المحنة.

كما ندعوهم الى تأمين كل المُستلزمات الضرورية للحماية والوقاية في كل مراكز العمل (قفازات، أقنعة، سائل التطهير، ميزان الحرارة وعوازل زجاجية).



إننا من مُنطلق حرصنا على سلامتكم ندعوكم أيضاً الى إبلاغنا عن مدى تجاوب إداراتكم مع طلب الاتحاد في ما خص تدابير الوقاية من وباء كورونا من خلال مندوبي النقابة أو أعضاء المجالس التنفيذية.





يُعاهد مجلس الاتحاد كافة العاملين في القطاع المصرفي بالوقوف دائماً الى جانبهم وخصوصاً في ما يتعلّق بسلامتهم الصحيّة ومطالبهم المُحقة، كما يؤكد بأنه سيُتابع اتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة هذا الوباء ويأمل من كافة الزملاء بالالتزام بالقرارات الصادرة عنه لكي نواجه بالتكافل والتضامن ووحدة الموقف ما يتعرّض له القطاع المصرفي بحكم التفاعل والتعامل المباشر مع الزبائن وسائر المواطنين.





كما نؤكد بأنه سيكون لنا بيانات لاحقة عن الخطوات المنوي اتخاذها في الايام المقبلة".