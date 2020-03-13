مصرفيون ومحللون: خسائر ستلحق بكبار المودعين

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كشف تقرير لوكالة «رويترز»، انّه لم يتضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكن تقديرات مصرفيين تفيد بأنّ إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين 20 و30 مليار دولار، استناداً إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض للحكومة.

ومع ما يواجه لبنان من فقدان مئات آلاف الوظائف والإغلاق المتزايد للأنشطة التجارية، سيتعيّن على المقرضين أيضاً مواجهة قروض مشكوك في تحصيلها للقطاع الخاص.



ويثير الدمج المتوقّع بين المصارف، مخاوف في شأن التأثير على المودعين. ويقول مصرفيون ومحللون، إنّه قد يكون من الصعب تلافي الخسائر التي ستلحق على الأقل بكبار المودعين.