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أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2020

13
MARCH
2020
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الجمهورية

لوحظ أن نائباً من تكتل كبير لم يشارك في أي من اجتماعات التكتل منذ مشاركته في ذكرى 14 شباط الماضي.

تبلغ أحد الوزراء من مسؤول أممي أن انشغال العالم بفيروس كورونا أرجأ أي تفكير بتقديم أي مساعدات للبنان في هذه المرحلة.

سأل مرجع سياسي عن قرار قضائي - مالي تم اتخاذه قبل أيام، فجاءه الجواب: يبدو أنه كان حبراً على ورق، وهو ما سيدفع باتجاه إعادة تحريك القضاء في وجه الجهات التي تنصلت من هذا القرار.


البناء

خفايا
قال قضاة بارزون إن مطالعة وزيرة العدل التي تضمنت ملاحظاتها على التشكيلات القضائية أحرجت مجلس القضاء الأعلى بما تضمنته من مقاربة في الفقه القانوني رفعت سقف مناقشة مفهوم التشكيلات، رغم قناعة البعض بأن لها صلة باعتراض رئيس الجمهورية على أسماء معينة، لأن المطالعة خلت من الأسماء واقتصرت على مبادئ لا يمكن تجاهلها.

كواليس
قالت مصادر دبلوماسية إن إعلان القيادة الأميركية بأن الهجوم الذي تعرّضت له القوات الأميركية في العراق لا يغيّر من تقييمها لجهة عدم وجود خطر استهداف من جانب إيران يعني أن لا نية أميركية بترجمة التهديد السابق بالردّ على إيران عندما تتعرّض القوات في العراق لاستهداف من حلفاء إيران.


اللواء

تحاشت وزيرة حضور جلسة سابقة لمجلس الوزراء، لاعتبارات قيل أنها تتعلق بموقف أخذته افتقر إلى التدقيق المسبق.


يتعاظم الاتجاه في العالم لإعلان ان مخطط "كورونا" معدّ سلفاً، وبعناية بالغة التحكّم والرقابة؟!

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