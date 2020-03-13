عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آذار 2020

A + A -

الاخبار

تجهيز 8 مُستشفيات حكوميّة وتساؤلات حول أهليّة المستشفيات الخاصة

وفية ثالثة بـ«كورونا» والإصابات 73: نحو حظر تجول؟

الحكومة تثبّت سعر البنزين... وفتح بازار

التعيينات المالية: حان وقت تحجيم رياض سلامة؟

‫الهجوم الأقسى ضد الاحتلال منذ سنوات: واشنطن تواجه مقاومة «سريّة» في العراق

الجمهورية

الخوف يتسع و"الصندوق" ينتظر

مجلس وزراء في "الروداج"... و"الصندوق" ينتظر خطة الإصلاحات

البناء

الاقتصاد الغربيّ والخليجيّ يواجه أضخم أزماته منذ عقود

نتائج سياسيّة تعبّر عن التراجع كورونا وبدء التأقلم الوطنيّ

تثبيت سعر الصرف ثاني إنجازات الحكومة

دعوات قضائيّة لتوظيف مطالعة وزيرة العدل نحو ثورة قضائيّة لا طائفيّة

اللواء

مخاوف من اتساع انتشار الكورونا.. وصندوق النقد ينتظر خطة الإصلاحات!

تداعيات تعليق دفع السندات: ارتياح رسمي وقلق دولي من سلبيات التصنيف "بالتعثر"

الديار

لبنان مشلول وحالة "طوارئ" غير معلنة: تحذيرات من ارتفاع المصابين الى 12 ألف؟

السفارة الاميركية تعد "مضبطة" اتهام لحزب الله في هجوم معسكر "التاجي"...

رد "التشكيلات" يزعج بري..لا خفض لأسعار النفط وملاحقة الصرافين اليوم