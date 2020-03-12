نسناس: من المتوقع ان يصاب ما بين 50 و70 في المئة من سكان العالم بكورونا

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حذر البروفسور روي نسناس من أنه "بحسب تطور فيروس كورونا وانتشاره فمن المتوقع ان يصاب به ما بين 50 و70 في المئة من سكان العالم"، معلنا تأيدده إعلان حال الطوارئ الذي دعت إليه الـmtv حيث ان الحل الأمثل للقضاء على الفيروس يكون بعدم اختلاط الناس والتزام المنزل.

ولفت البروفسور في حديث للـmtv إلى ان "من يصاب بالكورونا قد يتمكن من الشفاء منه بعد أسبوع أو اثنين ولهذا السبب فإن الحجر الصحي ضروري"، موضحا انه " تتم معالجة بعض حالات الكورونا اليوم بأدوية تعمل على خفض المناعة لأن قوتها الزائدة قد تؤدي إلى وفاة الشخص في حال اصابته بكورونا".

وحذر من ان هناك قلة إدراك سياسي بالتعاطي مع الملف الصحي، واضاف: الكورونا لا يدخل عبر الجلد ويجب ان نعقم كل ما تلمسه أيدينا، كما ان الفيروس لا ينتقل عبر العلاقة الجنسية بل عبر تبادل القبلات".