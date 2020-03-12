جمعية المصارف لم تدعو الى وقف العمل في المصارف وفروعها يوم السبت

A + A -

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي نصّه:

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً بعد ظهر اليوم وتدارس فيه الأوضاع الراهنة. وقد دعا المجلس جميع المصارف الأعضاء الى التقيّد التام في مراكزها الرئيسية ومقرّات فروعها بالتدابير الوقائية والإحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة لتفادي وباء الكورونا والحدّ من انتشاره في البلاد، انطلاقاً من الحرص الشديد على سلامة موظفي المصارف وعملائها.

وتجدر الإشارة الى أن الجمعية لم تدعو الى وقف العمل في المصارف وفروعها يوم السبت الواقع في 14 آذار الجاري.