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بعد وصول عدد الاصابات الى اكثر من 133000 ما هي ابرز ارقام اصابات الكورونا اليوم

12
MARCH
2020
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وصل عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد المسجلة الى 133187 حالة لغاية الان وارتفع عدد حالات الشفاء الى 68898 (93%) شخص ووفاة 4950 (7%) وبقاء 59399 شخص تحت العلاج والمراقبة 

اما اكثر البلدان تسجيلا لعدد الاصابات اليوم فسجل في ايطاليا 2651 حالة ليصبح عدد اجمالي الاصابات في ايطاليا 15113 و189 حالة وفاة ، وثاني بلد من حيث الاصابات اليوم فكانت ايران ب 1075 حالة و75 حالة وفاة حتى الان

فيما احتلت اسبانيا المرتبة الثالثة عالميا والثانية في اوروبا فقد سجلت اليوم 782 اصابة و 31 حالة وفاة، أما عربيا فسجلت العراق اعلى عدد اصابات اليوم 12 اصابة وحالة وفاة واحدة حتى الان

وكان المفاجئ التراجع الملحوظ في تسجيل عدد اصابات جديدة في الصين حيث سجلت منذ شهر امثر من 14500 اصابة و145 حالة وفاة في يوم واحد فتسجل اليوم 18 حالة جديدة و 11 حالة وفاة

 

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