في ظل أزمة كورونا.. ما مصير الامتحانات الرسمية والاستعدادات لها

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أكّد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن "الامتحانات الرسمية قائمة، وكذلك الاستعدادات اللوجستية الممهدة لها"، وقال خلال اجتماع تربوي إداري موسع "اننا في ظل فيروس كورونا نعمل معا يدا واحدة كفريق عمل في اجتماعات مفتوحة، من أجل العناية بأبناء المجتمع، وتأمين التعليم في الازمات، والاستجابة للأوضاع الاستثنائية والمتغيرة، خصوصا في ظل كثرة التحليلات حول مصير الامتحانات الرسمية".

وتطرق المجتمعون إلى الإجراءات الإدارية والتربوية التي تتخذها كل مديرية عامة ووحدة إدارية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذه الظروف من أجل تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين والمتعلمين في حدها الأدنى. كما عرضت التدابير الصحية لجهة التعقيم وتسلم الاوراق وإنجاز المعاملات مباشرة أو عبر البريد.



وأعطى المجذوب توجيهاته لجهة اتخاذ إجراءات الحيطة والحماية من الفيروس لدى الموظفين حرصا على سلامتهم .