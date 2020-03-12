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التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا

12
MARCH
2020
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في 12/03/2020

التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي

ان هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الاخرى، ويبين بالارقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على ان يعود للوزراة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية.

-العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص للكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 158 حالة، إحتاجت 17 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

- العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 206

النتائج السلبية: 199

النتائج الإيجابية: 7

- غادر المستشفى 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

- يوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحّي.

- العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 38 حالة.

- وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

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